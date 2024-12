Romero Britto vira piada ao participar de sorteio do Mundial de Clubes

O foco era para ser a definição dos adversários do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa de 2025, porém a participação de Romero Britto, 61 anos, no sorteio surpreendeu os internautas e acabou roubando a cena. O pintor brasileiro foi responsável por escolher as bolinhas de um dos quatro potes. A web não perdoou e o nome do artista ficou no topo dos assuntos mais comentados do X. “Romero Britto no sorteio da Copa do Mundo de Clubes certamente foi uma sugestão do ChatGPT”, comentou um usuário. “A parada mais aleatória desse ano é Romero Britto como assistente de palco para o sorteio do Mundial de Clubes 2025″, escreveu outro. “Romero Britto no sorteio da Copa do Mundo de Clubes é o exato inverso do Ronaldinho Gaúcho pintando um quadro”, disse mais um.

