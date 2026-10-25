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Cultura

Romero Britto lança biografia e críticas que o perseguem na carreira

Artista pernambucano revela apoio a Donald Trump e defende políticas migratórias

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 15h00
Artista de cabelos cacheados e óculos, vestindo um jaleco branco manchado de tinta, sorri enquanto segura um pincel ao lado de uma tela colorida com figuras abstratas e um teclado de piano. Outras obras vibrantes e prateleiras com objetos artísticos preenchem o fundo.
Romero Brito (Valmir Moratelli/VEJA)
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Romero Britto lança biografia e críticas que o perseguem na carreira Priorize VEJA no Google

Morador convicto de Miami, Romero Britto, 63 anos, anda às voltas com eventos em torno da recém-lançada autobiografia A Arte da Felicidade, recheada de fotos de políticos e celebridades que já pintou. O rol vai de rei Charles a Barack Obama, Elon Musk e Donald Trump. Pelo atual ocupante da Casa Branca, a quem dedicou uma página inteira, não esconde a simpatia e algo mais, na defesa do presidente republicano. “Defendo a política dele de prender latinos ilegais, são pessoas perigosas”, afirma o pernambucano, que vive de polêmica e barulho e garante não se importar com as ferinas críticas sobre sua obra. “Quero que minha arte seja instrumento de inspiração e alegria”, diz.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018

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