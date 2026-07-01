Rodrigo Hilbert ajuda desconhecida e viraliza como ‘faz de tudo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Rodrigo Hilbert voltou a fazer jus à fama de “faz de tudo” nas redes sociais. O ator e apresentador viralizou depois que uma usuária do TikTok, identificada como Jade, relatou ter sido ajudada por ele após atolar o carro em uma estrada. “Meu carro atolou numa estrada e quem apareceu para me ajudar foi o Rodrigo Hilbert”, escreveu ela na publicação.

Em outro vídeo, Jade contou que ouviu o barulho de um trator se aproximando e se surpreendeu ao perceber que era o famoso. Segundo ela, Hilbert amarrou uma corda no carro e usou o trator para puxar o veículo. A cena ganhou ainda mais repercussão por um detalhe: durante o resgate, ela acabou confundindo ele com Tiago Leifert.

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