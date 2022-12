Rodrigo Bocardi se descuida ao vivo e repete gafe de William Bonner

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na manhã desta quarta-feira, 7, o jornalista Rodrigo Bocardi deixou cair uma latinha que estava escondida atrás da bancada no Bom Dia SP, da TV Globo. Enquanto conversava com o repórter Alessandro Jodar sobre a Copa do Mundo, o âncora do jornal derrubou o objeto no chão. Prontamente, ele explicou do que se tratava. “Nossa, meu energético caiu aqui da coisa. E não foi a cerveja do Bonner”, brincou ele, mencionando a situação parecida do jornalista William Bonner. Bocardi contou que, por trabalhar tão cedo, precisa da bebida para se manter acordado. “É um aviso que eu preciso me hidratar. Acabou o energético, será que tem outro? Ainda bem que já são 7h53. Aqui é o único jeito, é o meu chá de 10 anos”, completou.

Rodrigo Bocardi derruba latinha de energético no chão e faz piada pic.twitter.com/0EeuiQ9pz6 — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) December 8, 2022