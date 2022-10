Rodrigo Bocardi constrange repórter e critica técnico ao vivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 5 out 2022, 23h15 - Publicado em 6 out 2022, 07h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 5 out 2022, 23h15 - Publicado em 6 out 2022, 07h00

No começo da semana, após uma exibição de reportagem esportiva com o técnico palmeirense Abel Ferreira, o apresentador Rodrigo Bocardi, do Bom Dia São Paulo se exaltou. Abel foi questionado sobre o sucesso do Palmeiras e respondeu da seguinte maneira: “Por isso que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores vão à CBF, façam o curso e sentem aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer”, disse.

A declaração irritou Bocardi: “Será que o portuga não entendeu?”, disse o apresentador da Globo, classificando esta declaração de “grosseria”. Mas Bocardi não parou por aí. O apresentador teve uma conversa um pouco mais ríspida com o repórter de esportes no estúdio sobre o assunto, destratando e trocando farpas com o rapaz ao vivo. Depois, se mostrou irritado com o repórter, deixando-o visivelmente constrangido. A reação foi imediata: foi detonado no Twitter, onde costuma ser chamado de mal-humorado.

Bocardi ficou pistola com a falta de educação do Abel. Eu queria ver se fosse um treinador brasileiro respondendo daquela forma kk — Kayque Moraes ⛓🦅 (@KayqueSCCP) October 4, 2022

O Rodrigo Bocardi é sempre mal educado com os repórteres?#BDSP — André (@andrepoison) October 4, 2022

Rodrigo Bocardi que situação desconcertante e anti profissional no SPTV, Papelão total!!!! Tá nítido que ele tá num dia péssimo e tá descontando nos colegas de trabalho — eucumpadeguga (@eucumpadeguga) October 4, 2022