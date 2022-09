Rock in Rio se pronuncia sobre boatos de assalto à mão armada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após viralizar nas redes sociais uma postagem em que um jovem afirmava ter sido assaltado à mão armada, no gramado em frente ao Palco Mundo, a direção do festival se pronuncia a VEJA sobre a questão. O fato teria ocorrido na noite de sexta-feira, 2, dia dedicado ao Heavy Metal.

De acordo com a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, não há nenhum boletim de ocorrência nas polícias civil e federal sobre o assunto. Ela explicou ainda que na primeira noite, foram registrados apenas 45 boletins de ocorrência, número que considera muito pequeno para um evento que reúne 100.000 pessoas. A maior parte dos registros diz respeito a furto de celulares. Ela explicou também que a organização devolveu cerca de 100 aparelhos perdidos na primeira noite.