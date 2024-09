Rock in Rio: quem saiu por último da Cidade do Rock na primeira noite

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Juliana de Moraes, 33 anos, e Julia Pinho de Almeida, 26, são a representação da expressão inimigas do fim. As duas cariocas foram as últimas a deixar a Cidade do Rock na primeira noite do Rock in Rio, nesta sexta-feira, 13. O feito rendeu não só o apelido, como também um presente para curtir, como embaixadoras da marca Engov, os sete dias de festival, que termina no próximo domingo, 22.

“Espero compartilhar um pouco da minha vivência em grandes festivais, mostrando o que acontece em todos os pontos do gramado e registrando os momentos mais marcantes de uma edição histórica. Quero que meus seguidores sintam a mesma adrenalina e diversão que estou vivendo. Vamos curtir juntos cada fase deste festival épico”, afirma Juliana, que já aproveitou oito edições do Rock in Rio.

A dupla espera aproveitar cada minuto do evento, principalmente na pista da música eletrônica, como Julia adianta: “É meu lugar preferido. É onde a magia acontece com DJs internacionais que só vemos nesse tipo de evento. A energia é única”.