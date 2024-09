Rock in Rio: Poze do Rodo pede namorada em casamento durante show

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das atrações do Espaço Favela, na terceira noite do Rock in Rio, Poze do Rodo chamou a atenção na Cidade do Rock pela quantidade de joias utilizadas. Uma delas foi destinada a sua namorada, Vivianne Noronha, entregue de uma forma especial. O MC pediu a amada em casamento com tudo o que a proposta tem direito: ajoelhado e com o anel. “Você aceita se casar comigo?”, perguntou Poze, levantando gritos da plateia. Para a sorte dele, Vivi aceitou, e a cena terminou como nos filmes: o beijo final e flores.