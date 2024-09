Rock in Rio: o que tem de errado no ‘bom mocismo’ de Shawn Mendes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Shawn Mendes, 26 anos, volta ao Rock In Rio neste domingo, 22, para fechar o festival como atração principal. O cantor conquista o coração dos fãs desde o início de sua carreira por sua pinta de “bom moço” e chegou a ser comparado com Justin Bieber no início da carreira. Mas as aparências enganam e Shawn está longe de ser um menino exemplar.

A começar pelo histórico racista do canadense. Quando era adolescente, antes de alcançar a fama, fez uma série de publicações preconceituosas em suas redes sociais. Embora tenha pedido desculpas, os comentários não foram esquecidos. Além disso, Shawn também declarou ser usuário frequente de maconha e que, inclusive, fuma para tocar em casa.

O cantor também se envolveu em uma polêmica recente que piorou sua reputação. Em 2023, Shawn se envolveu em um triângulo amoroso com a ex-namorada, Camila Cabello, e Sabrina Carpenter. Ele e a ex-integrante do Fifth Harmony começaram a namorar em 2019, mas terminaram em 2021. Dois anos depois, o canadense começou a ser visto com Sabrina, o que gerou uma especulação de que ambos estavam namorando, apesar do relacionamento nunca ter sido confirmado. No entanto, ao mesmo tempo que ficava com a cantora, Shawn foi visto em um momento romântico com Camila durante o Coachella.

A confusão, que ficou debaixo de panos quentes por um tempo, veio à tona quando Camila lançou seu novo álbum, expressando mágoa com o cantor e criando uma rivalidade com sua parceira de profissão. Sabrina não ficou calada e aproveitou para lançar um disco com referências ao triângulo amoroso. Pelo que parece, Shawn causa um furacão aonde quer que passe.

