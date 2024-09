Rock in Rio: músico impressiona com solo de guitarra na boca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Christone Kingfish Ingram, prodígio do blues de apenas 25 anos, impressionou com solo de guitarra na boca no Palco Sunset do Rock in Rio, neste sábado, 14. Vencedor de um Grammy, o músico americano fez longos solos de guitarra e até usou a boca para tocar o instrumento na introdução de Outside of this Town. Antes de chegar no Rio, Christone tocou no Teatro Bradesco, em São Paulo, na quinta-feira, 12.