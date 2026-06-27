Rock in Rio Lisboa une Copa e shows no segundo fim de semana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O Rock in Rio Lisboa retoma neste sábado, 27, e domingo, 28, sua programação no Parque Papa Francisco, antigo Parque Tejo, após reunir 200 mil pessoas nos dois primeiros dias de festival. O segundo fim de semana terá shows de nomes internacionais como Rod Stewart, Cyndi Lauper, 21 Savage, Central Cee, CeeLo Green e Joss Stone, além de brasileiros como Belo, Melly, Bento Gil, Matuê, Filipe Ret e DENNIS.

Fora dos palcos, a Cidade do Rock também entrará no clima da Copa do Mundo. Neste sábado, o festival transmitirá a partida entre Portugal e Colômbia no Palco Mundo, no Music Valley e na Arena Música e Futebol. “O primeiro fim de semana mostrou toda a potência desta edição do Rock in Rio Lisboa. Ver a Cidade do Rock lotada, com 100 mil pessoas por dia, fãs de diferentes nacionalidades cantando cada música e vivendo intensamente cada experiência, foi emocionante para todos nós”, afirmou Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World.

A executiva também destacou a mistura de gerações como uma das marcas do festival. “Uma das maiores riquezas do Rock in Rio é justamente conseguir reunir diferentes gerações em um mesmo espaço. Neste fim de semana, vimos isso acontecer de forma muito especial, com um público que cresceu acompanhando artistas que marcaram a história da música e uma nova geração vibrando com alguns dos maiores nomes da cena contemporânea”, disse. A edição brasileira do Rock in Rio está marcada para setembro, no Rio de Janeiro.

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