Rock in Rio Lisboa: a fuga das altas temperaturas do verão europeu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Indo para o segundo final de semana de Rock Rio Lisboa, frequentadores da Cidade do Rock montada no Parque Papa Francisco, na capital portuguesa, enfrentam altas temperaturas abrindo o verão europeu. Para se afugentarem do sol forte neste sábado, 27. Muitos utilizam os bebedouros espalhados pelo local para molharem a cabeça e o pescoço. As áreas de sombra são poucas e têm aglomeração tão concorrida quanto uma entrada na área VIP. A coluna GENTE, que acompanha mais essa edição do festival, presenciou alguns momentos curiosos desse começo de verão ao som de rock. Confira nas fotos a seguir.

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