Rock in Rio: A orientação política dada aos artistas

Neste sábado, 3, segundo dia do Rock in Rio, a vice-presidente executiva do evento, Roberta Medina, explica por que os artistas não estão se pronunciando explicitamente sobre política nas suas apresentações. “Os cantores e bandas são livres. Não há nenhuma orientação formal para que eles deixem de falar o que pensam”, afirma.

Roberta acredita que o silêncio sobre o tema entre os artistas que estão participando do festival se deve a uma questão de responsabilidade. ” O país já esta muito polarizado. Aqui é um espaço de paz, diversão e refresco. E não para incitar o embate”.

