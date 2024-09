Rock in Rio 40 anos: relembre os momentos mais marcantes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao longo de 24 edições, desde 1985, artistas icônicos invadem os palcos do Rock in Rio, proporcionando momentos épicos para milhões de fãs. No primeiro festival, que foi realizado em janeiro, sob muita chuva e lama, o evento reuniu 15 atrações nacionais e 16 internacionais, além de um público de 1 milhão e 380 mil pessoas em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em homenagem aos 40 anos da empreitada de Roberto Medina, fundador do festival, a coluna GENTE selecionou os momentos marcantes.

O primeiro Rock in Rio foi marcado por uma apresentação lendária da banda Queen, liderada por Freddie Mercury. Com um carisma inigualável, a performance de Love of My Life se tornou um dos momentos mais emocionantes do festival e da carreira do grupo. A cena foi imortalizada no filme Bohemian Rhapsody (2018), sobre a vida do cantor.

Na mesma edição, em 1985, o Barão Vermelho ainda contava com Cazuza como vocalista. O grupo se apresentou no palco do festival com algumas de suas músicas mais populares: Bete Balanço, Mal Nenhum, Por Que A Gente É Assim? e Pro Dia Nacer Feliz. Na mesma data, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil, marcando o fim a ditadura civil-militar do país (1964 – 1985).

Já na segunda edição, o Rock in Rio transformou o Maracanã num gigantesco palco: três mil refletores iluminaram o estádio, sendo que 480 eram faróis de avião estrategicamente posicionados na cobertura. O festival teve o maior público pagante de um show ate então: 198 mil pessoas na banda A-ha. Outro grupo que se apresentou em um show inesquecível foi o Guns N’ Roses, que marcou o auge da banda, com sucessos como Sweet Child o’ Mine.

Continua após a publicidade

Em 2001, de volta a Cidade do Rock, foi vez do Red Hot Chili Peppers, com hits como By the Way e Californication. Naquele ano, o festival ganhou três tendas de cultura e arte com ritmos do mundo todo: artistas nacionais na Tenda Brasil, world music na Tenda Raízes e palestras e exposições na Tenda Mundo Melhor.

Em 2011, depois de 10 anos de edições fora do Brasil, o Rock in Rio voltou a ser realizado no Rio de Janeiro. E para marcar o retorno, a intensidade do Metallica reverberou no festival. Com um setlist impecável e pirotecnias, a banda entregou um espetáculo memorável, com duas horas de duração. Além de tributo ao grupo Legião Urbana, que contou com a presença de ex-integrantes da banda e, também, com outros artistas de peso. A apresentação foi embalada pelos músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Bruce Springsteen, o “Boss” conquistou o público com uma apresentação repleta de clássicos em 2013. A interação próxima com a plateia se tornou um dos momentos mais marcantes da história do festival. E Beyoncé deixou sua marca com uma performance aclamada, repleta de coreografias, vídeos elaborados e trocas de figurinos. Desde a primeira música, Run The World, até encerrar a noite ao incorporar a energia do funk brasileiro, dançando Lek Lek e levando o público brasileiro ao delírio.

Continua após a publicidade

Em 2017, Jon Bon Jovi e sua banda entregaram um espetáculo repleto de sucessos atemporais. E em 2015, Rihanna virou o jogo após um atraso com hits como Love the way you lie e Umbrella.

A partir da próxima sexta-feira, 13, acompanhe a cobertura diária do festival aqui na coluna GENTE.