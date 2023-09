Roberto Medina cria musical dentro do The Town

Marcando presença na primeira edição do The Town, o idealizador Roberto Medina conferiu cada parte do festival, inclusive um musical que acontece dentro do Autódromo de Interlagos. A obra conta a história de um músico que vem do interior sonhando cantar em um grande evento e, superando os desafios, ele realiza este grande sonho. O roteiro tem ligação com a história do criador do Rock In Rio que faz a estreia do novo produto. Ao lado da esposa Mariana Medina, Roberto assistiu a primeira apresentação pública do The Town – o Musical, criado por ele, com direção musical de Zé Ricardo, roteiro e direção artística de Charles Möeller, que conta com mais de 30 bailarinos.

