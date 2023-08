Roberto Giannetti detalha reuniões ministeriais em livro de memórias

VEJA Mercado

Nathalia Arcuri fala sobre dilema entre renda fixa e variável diante de cortes nos juros

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 16. Os investidores monitoram o alerta da agência de classificação de risco Fitch, que levantou a possibilidade de rebaixar a nota de crédito de dezenas de bancos estrangeiros. A crise que envolve a incorporadora chinesa Country Garden ainda assombra os mercados asiáticos. Nesta terça-feira, será divulgada a ata da última reunião do banco central americano, que pode dar pista sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos. No Brasil, o Ibovespa fechou a sua 11° queda consecutiva, a pior sequência desde 1984. As incertezas se elevam em relação ao novo marco fiscal e à gestão da Eletrobras após a renúncia do CEO e o apagão que atingiu todos os estados do país. Diego Gimenes entrevista Nathalia Arcuri, fundadora e CEO do Me Poupe!