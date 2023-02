Roberta Sá lamenta frustração com desfile

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a filha recém-nascida nascida (Lina tem só dois meses), Roberta Sá topou a dobradinha desfile e depois show no Camarote Portela. “Se não fossem os 100 anos da Portela eu acho que dificilmente eu me colocaria nesse desafio, de deixar a Lina por tantas horas. A gente tira força e energia por amor à escola”, disse, antes do desfile.

Mesmo abalada com o problema com o segundo carro da escola – que acabou com o sonho do campeonato no ano do centenário – ela fez um show antológico em homenagem à escola azul e branca de Madureira, com uma águia prateada na cabeça. Fechou a apresentação com “Portela na Avenida”, de Clara Nunes.