Roberta Medina apazigua polêmica com Anitta: ‘espero convidá-la’

Filha de Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, Roberta Medina, 46 anos, desfilava suas madeixas com mechas azuis enquanto zelava para que nada desandasse em meio à complexa logística. À frente da edição portuguesa do festival, desde 2017 ela fincou morada nos arredores do Tejo, com o marido e os filhos. “Viajar o tempo todo estava ficando difícil”, explica. É de lá, portanto, que a empresária é acionada para apagar frequentes incêndios, que vez ou outra ganham escala nas redes, como as queixas de artistas que se sentem por alguma razão desprestigiados. A última rusga veio de Anitta, que, após apresentações no evento, reclamou que os brasileiros têm papel secundário na festa e que, tão cedo, não daria as caras no Rock in Rio. Paciente, Roberta suaviza o tom e segue firme no plano de contar com a cantora em uma das próximas edições. “Espero convidá-la, adoro Anitta, mulher incrível, uma potência”, elogia, pondo panos quentes na polêmica.

Publicado em VEJA de 28 de junho de 2024, edição nº 2899