Robbie Williams admite insegurança com cabelo e fala em medida emergencial

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Robbie Williams, aos 52 anos, revela sua batalha contra a perda de cabelo e a pressão da indústria do entretenimento. O cantor britânico compartilha sua insegurança com os fios e as medidas que tem tomado, como usar produtos para volume e considerar próteses ou até uma peruca. Leia a matéria completa.

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Não foram poucas as vezes em que Robbie Williams, 52 anos, veio a público manifestar pavor da pressão que recebe na indústria do entretenimento diante das inescapáveis marcas do tempo. Agora, o cantor britânico anda em meio a um drama com a transformação que diariamente observa na cabeça. “Estou inseguro com a progressiva perda de cabelo”, desabafa. Para dar uma disfarçada no escasseamento dos fios, ele tem aplicado um produto que lhes confere mais volume e textura. “Sou uma estrela pop, o que esperam de mim é que eu tenha algum tipo de cobertura capilar, e estou ficando sem nada”, lamenta ele, que, sim, tem investigado o mundo das próteses, mas já aventa solução mais radical. “Não descarto uma peruca”, admite.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011