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Cultura

Robbie Williams admite insegurança com cabelo e fala em medida emergencial

Cantor britânico desabafou sobre a perda dos fios

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 11h00
Robbie Williams, sorrindo, em palco, vestindo camiseta branca com robbie em preto, calça vermelha, corrente prateada no pescoço e pulseira, braços tatuados, apontando para frente
Robbie Williams (Andreas Rentz/Getty Images)
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Robbie Williams admite insegurança com cabelo e fala em medida emergencial Priorizar nos meus resultados Google

Não foram poucas as vezes em que Robbie Williams, 52 anos, veio a público manifestar pavor da pressão que recebe na indústria do entretenimento diante das inescapáveis marcas do tempo. Agora, o cantor britânico anda em meio a um drama com a transformação que diariamente observa na cabeça. “Estou inseguro com a progressiva perda de cabelo”, desabafa. Para dar uma disfarçada no escasseamento dos fios, ele tem aplicado um produto que lhes confere mais volume e textura. “Sou uma estrela pop, o que esperam de mim é que eu tenha algum tipo de cobertura capilar, e estou ficando sem nada”, lamenta ele, que, sim, tem investigado o mundo das próteses, mas já aventa solução mais radical. “Não descarto uma peruca”, admite.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2026, edição nº 3011

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