Ricardo Amaral relata como foi ‘expulso’ de São Paulo por ex-governador

A 21ª edição do Fórum Empresarial LIDE, importante evento empresarial do país, iniciou com um bate-papo sobre a agitada vida cultural do país, reunindo nomes do show business brasileiro. Na noite desta quinta-feira, 23, o talk-show Noites Cariocas, sob moderação do empresário Luiz Calainho, contou com a presença de Ricardo Amaral, fundador de badaladas casas noturnas, do compositor e produtor musical Roberto Menescal, e do empresário Alexandre Accioly. No bate-papo, Amaral relatou um caso que arrancou risadas e aplausos dos presentes – a forma como ele chegou na cidade do Rio, vindo de São Paulo.

“Sou paulistano e vim pro Rio com 20 e poucos anos. Na verdade, eu fui expulso de São Paulo. Eu era um jovem jornalista que tinha um patrão chamado Samuel Wainer que adorava o que eu fazia. O governador Ademar de Barros tinha uma amante no Rio de Janeiro. Isso era entre anos 1950 e 1960. Eu era responsável por cobrir os bastidores da política, e pegava no pé do governador que era uma loucura. Minha coluna foi ganhando espaço jornal, e eu era só um garoto. Naquela época, Wainer tinha dívidas com o Banco do Estado de São Paulo. Ademar falou: ‘Resolvo suas dívidas, faço o que você quiser, mas tira da minha frente esse Ricardinho Amaral’! E fui transferido pra Roma, sem nem saber o porquê. Um tempo depois, pedi pra voltar e fiquei morando na casa do Wainer no Rio de Janeiro”, relembra Amaral. Começava aí a relação de amor com o Rio, e o investimento em inúmeras casas noturnas de sucesso na cidade.