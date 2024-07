Revelação em ‘No Rancho Fundo’, Igor Jansen dá saltos também na música

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No ar em Rancho Fundo, novela das 6 da TV Globo, como o galã Aldenor, Igor Jansen, 20 anos, lança o primeiro EP como músico nesta sexta-feira, 19, pelo selo Mousik. O repertório é composto por quatro faixas: Ariana, Sereia, Se Teu Pai Soubesse e Quem vê Cara Não Vê Coração. O tema central do projeto é o amor e os efeitos intensos que esse sentimento causa no corpo e na mente quando se é jovem. Igor diz que está vivendo uma transição na carreira para uma fase mais adulta, mais madura – o que teria o motivado a compor esse novo trabalho. “É um projeto especial que estava parado por causa da correria. Sempre foi meu sonho poder compor e lançar. Estou ansioso para poder jogar essas canções pro universo e demonstrar meu amor pela música”.

Sobre curiosidade nos bastidores de No Rancho Fundo, ele recorda uma situação engraçada. No início das gravações, Andrea Beltrão ficava olhando-o no meio das gravações. O que logo despertou curiosidade do rapaz. A atriz vive a personagem Zefa Leonel, casada com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). Aldenor (personagem de Igor) é um dos agregados da família no rancho em que moram.

“Eu achava meio estranho, diferente, não incomodado, ela me olhava de forma positiva, carinhosa. E aí ela me falou: ‘Olha, não estranha o jeito que lhe olho não, é porque você se parece muito com meu filho, o jeito, o rosto, e quando olho pra você, me lembro muito dele’. Foi uma situação fofa, ali se criou um laço mais forte, até porque hoje a gente vive mãe e filho nas telas, madrinha e afilhado”, recorda Igor para a coluna GENTE.

Já sobre conciliar as agendas de ator e cantor, ele não parece se encrencar com isso: “É uma questão de planejamento, de organização, aqui em casa (o pai e a mãe do Igor são seus empresários) a gente se organiza bem”, garante.