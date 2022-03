Responsável por vazar dados secretos no WikiLeaks se casa na cadeia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos sete anos que passou enfurnado na Embaixada do Equador em Londres, o australiano Julian Assange, 50 anos, responsável pelo vazamento de dados secretos americanos no WikiLeaks, conheceu, namorou e teve dois filhos com a advogada britânica Stella Moris, 48. Agora, ao completar o terceiro ano isolado na prisão londrina para onde foi transferido, os dois se casaram — ela vestida de noiva, ele de saiote (a família tem raízes escocesas) igual aos de Gabriel, 3, e Max, 4, tudo assinado pela estilista Vivienne Westwood, que faz campanha por sua libertação. A cerimônia foi no horário normal de visita, com o irmão e o pai dele e a mãe dela como convidados. A noiva posou com os rebentos do lado de fora, feliz da vida. Assange, que não é visto desde 2019, acaba de perder sua mais recente apelação contra a extradição para os Estados Unidos.

Publicado em VEJA de 30 de março de 2022, edição nº 2782