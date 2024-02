Repórteres da Globo cruzam braço na Avenida para deixar influencer passar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para a cobertura de 2024, a TV Globo realizou uma significativa mudança na equipe de profissionais responsáveis pela transmissão pelos desfiles de escola de samba dos grupos especiais de São Paulo e do Rio. Os jornalistas foram substituídos por influenciadores e atores, como Kenya Sade, Vítor diCastro e a atriz Dandara Mariana. O resultado tem causado a ira dos telespectadores nas redes sociais, que não conseguem acompanhar pela TV os detalhes dos desfiles com os antigos comentários precisos de quem entendia do assunto.

Enquanto isso, na avenida, a coluna encontrou Pedro Bassan – veterano que entende bastante da folia – gravando uma reportagem para um dos programas da emissora de braços cruzados vendo, ao longe, uma das novatas atravessar a ala de uma escola para entrar ao vivo e atrapalhar o andamento do desfile. Mariana Gross, jornalista querida entre as escolas, já tendo feito a transmissão em outros tempos, estava num camarote de folga. Uma lástima.

eu assisto o desfile das escolas de samba desde criança e não lembro de uma transmissão tão ruim quanto a desse ano. essa é a pior transmissão do carnaval que a globo já fez. tudo ruim demais! #globeleza — ralfer (@ralferr) February 12, 2024

Cara, CINCO MINUTOS de Diego Haidar no #RJTV já trouxeram mais informação, história e envolvimento do que a TENEBROSA transmissão oficial inteirinha do #Globeleza Pelo amor de Deus. Façam alguma coisa e impeçam essa DESGRAÇA de se repetir hoje à noite. pic.twitter.com/K1RdelTKDX — Pedro Sobreiro (@pedro_sobreiro) February 12, 2024

A Globo colocou a equipe de repórteres do Multishow de eventos internacionais, com ar influencer, sem um carioca pra transmitir o desfile.

Devem tá procurando a Billie Eilish nos carros da escola.

Queremos MARIANA GROSS #Globeleza pic.twitter.com/NpUyANonlH — Pedro Machado (@pegoncalves) February 12, 2024

