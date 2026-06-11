Repórter interrompe transmissão da Copa para tirar foto com Shakira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O repórter argentino, Marcelo Benedetto, da DSPORTS, abandonou uma transmissão ao vivo para tirar uma foto com Shakira. O jornalista cobria os preparativos para a cerimônia de abertura, apresentada pela cantora, no Estádio Azteca, do México.

“Me dá licença um minutinho, que a Shakira está vindo”, disse e saiu da câmera. O cinegrafista gravou toda cena, enquanto os colegas que estavam no estúdio comemoravam o feito. “Ai está a fato! Benedetto muito bem”, disse um comentarista.

A cantora colombiana mais brasileira, mais carioca da atualidade, subiu ao palco no meio do gramado com um body amarelo vazado, cheio de recortes, combinado com minissaia, para apresentar Dai Dai, música oficial do Mundial, ao lado de Burna Boy, antes da partida entre México e África do Sul.

O visual foi um dos assuntos da cerimônia. Com a cor vibrante, a peça reforçou a imagem de diva pop solar que acompanha Shakira desde sua entrada no imaginário das Copas. Quem não se lembra de Waka Waka (This Time for Africa), na Copa da África do Sul em 2010?

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