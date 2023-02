Repórter da TV Globo se constrange com ‘cachorro’ de Lampião

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diego Aidar, repórter da TV Globo, foi surpreendido ao vivo ao entrevistar a comissão de frente da campeã do carnaval 2023, a Imperatriz Leopoldinense. Com o enredo “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”, a agremiação contou a história de Lampião na Avenida. Ao conversar com os bailarinos durante a transmissão do RJ1 desta quinta-feira, 23, ele foi “atacado” por um deles, fantasiado de cachorro de Lampião. Veja a cena abaixo.

Tá animada a comemoração na Imperatriz! pic.twitter.com/09ANqnPjvG — Fábio Fabato (@Fabato) February 23, 2023