Repórter da TV Globo quebra barreiras no Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Novembro é duplamente especial para Karine Alves, jornalista da TV Globo que está no Catar para a terceira Copa do Mundo da carreira e a primeira que ela cobre in loco, no país-sede. Karine está entre os três repórteres responsáveis pelas entradas ao vivo direto do Catar na programação da TV Globo e do Sportv. A busca pela diversidade nas equipes de transmissão é uma bandeira da cobertura da Globo do Mundial – com a presença de mais mulheres, mais negros, mais pessoas LGBTQIA+ na tela.

“Eu vejo o meu trabalho como propósito de vida, trabalho para que outras mulheres negras também tenham espaço. Quero abrir caminho para que venham outras e que possam ser minhas colegas também. Quando conquisto algo desse tamanho, que é ir a uma Copa, enxergo como mais um passo, mais uma vitória, só que coletiva. Estamos fazendo história como mulher e, principalmente, como mulher negra nessa cobertura”, afirma Karine, que tem outra mulher negra, a repórter Débora Gares, como companheira de jornada no Catar.