Repórter da Globo tem celular roubado ao vivo no ‘Bom Dia São Paulo’

A repórter Beatriz Backes estava ao vivo durante a transmissão do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira, 20, quando teve o celular roubado. A jornalista estava em frente à estação da Luz, no centro da capital paulista, para informar sobre o Metrô, que apresentava lentidão. A assessoria de comunicação da emissora confirmou a informação e afirmou que a jornalista está bem. “A produtora Beatriz Backes, que entra ao vivo do transporte público, por meio de celular, foi furtada enquanto falava ao vivo para o ‘Bom Dia SP’ desta sexta-feira. Ela estava na porta da estação da Luz do metrô quando um homem passou correndo e levou o aparelho. Apesar do susto, a produtora está bem”, informou a Comunicação da Globo para a Quem.