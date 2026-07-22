Repórter da Band é alvo de ataque racista na Argentina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O repórter William Talles, da Band, foi vítima de um ataque racista enquanto cobria a repercussão da final da Copa do Mundo de 2026, no último domingo, 19, em Buenos Aires, na Argentina. O jornalista entrevistava torcedores após a derrota da seleção argentina para a Espanha quando um homem fez uma ofensa racista diante da câmera. “Isso é Argentina, macaco”, disse o torcedor.

Em seu relato, William afirmou que só percebeu o insulto horas depois, quando a equipe revisava o material gravado no hotel. “Na hora, nem notei. Só me dei conta depois. Honestamente, não sei se ele se dirigiu a mim, ao cinegrafista, que também é negro, ou a todo o Brasil. Porque ele sabia que éramos de canal brasileiro e ele fala diretamente para a câmera”, contou.

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Após a repercussão do caso, a Band manifestou solidariedade ao repórter e repudiou o episódio de racismo durante sua programação. Nas redes sociais, colegas de profissão e internautas também prestaram apoio ao jornalista e condenaram a agressão.

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