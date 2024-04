Renzo Gracie faz piada pela motivação de prisão de Dani Alves e Robinho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Assíduo nas redes sociais, o professor de jiu-jitsu Renzo Gracie, 57 anos, não esconde suas convicções políticas e, entre um post e outro, ainda sobra tempo para fazer piada com assuntos sérios. O mais recente foi a motivação pela condenação de Daniel Alves e Robinho por crime de estupro. Renzo repostou um vídeo no X, em que faz paródia com um homem e uma mulher se beijando no sofá. Em dado momento, o ator do vídeo diz para a atriz assinar um papel antes que eles prossigam com o ato: “Vai que amanhã você fala que não queria, deixa tudo desde já formalizado pra legalizar tudo”. Na legenda, o lutador ainda escreveu: “Depois de Daniel Alves e Robinho tem que ser assim”.

Não foram poucos os comentários de quem se sentiu atacado por Renzo fazer piada com assunto sério. “O dia que a vítima por alguém da sua família envia esse vídeo para ela”, escreveu um. “Sério?! Fazendo graça com estupro?”, publicou outro seguidor. Renzo foi iniciado no jiu-jitsu com o lendário Rolls Gracie e, posteriormente, com Carlos Gracie Jr, seu tio. Também é lutador de MMA, fazendo parte da mítica família de Hélio Gracie, de quem é sobrinho-neto.