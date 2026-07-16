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Cultura

Renato Machado se reinventou na carreira ao deixar a TV Globo

Apresentador morreu nesta quinta-feira, 16, aos 83 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 11h10 | Atualizado em 16 jul 2026, 16h30
Monica Morel
Renato Machado - (Monica Morel/Divulgação)
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Renato Machado se reinventou na carreira ao deixar a TV Globo Priorizar nos meus resultados Google

Antes de morrer nesta quinta-feira, 16, Renato Machado encontrou um novo espaço para exercer a comunicação após deixar a Globo. Longe da televisão desde sua saída da emissora, em 2021, o jornalista passou a produzir conteúdo para as redes sociais sobre outra de suas paixões: o vinho.

Em seu perfil no Instagram, Renato compartilhava visitas a vinícolas, avaliações de rótulos e experiências em restaurantes, além de dividir curiosidades e histórias sobre o universo da enologia. A produção marcava uma nova fase da carreira, na qual transformou um interesse pessoal em conteúdo voltado aos seguidores.

O apresentador morreu aos 83 anos, após um período internado em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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