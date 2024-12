Renato Aragão se posiciona sobre ‘briga’ com Carlos Alberto de Nóbrega

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Renato Aragão, 89 anos, negou uma suposta briga entre ele e Carlos Alberto de Nóbrega, 88. “Ele que fez alguma coisa errada com outra pessoa e está pensando que sou eu. [Ele é] um cara muito famoso, muito alegre, mas não sei por que se afastou”, comentou o humorista, em entrevista a um podcast, quando foi questionado sobre a relação com o apresentador do A Praça é Nossa. Há alguns anos, Nóbrega falou que decidiu se afastar de Aragão para “separar o lado pessoal do profissional”. “Ele começou a reclamar de eu entrar no camarim a ponto de botar uma placa na porta: ‘colegas, por favor, não entrem’. Não houve uma discussão, apenas falei para o Renato que ‘prefiro ser teu amigo a trabalhar com você, não quero perder sua amizade”, disse, na época.

