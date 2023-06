Renata Lo Prete quebra discrição da vida pessoal no ‘Domingão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre discreta quanto à vida pessoal, Renata Lo Prete esteve no Domingão com Huck, e mostrou um pouco de sua vida em família ao contar que é fã de novelas. Disse que assiste a elas junto com a filha, Antonia. Renata é mãe de Joaquim, que nasceu em 1997, e de Antonia, que nasceu em 2003, do casamento com o jornalista Melchiades Filho. Os dois são casados desde 1992. É tão raro Renata falar da vida pessoal, que até os colegas se admiraram. Ela evita até postar fotos com os filhos – o clique abaixo é de alguns anos atrás. O motivo? Evitar haters.