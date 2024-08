Renascer: a ‘nova’ chance de Lucy Alves em horário nobre da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lucy Alves chega em breve para uma participação na novela Renascer da TV Globo. Ela surge na história como uma sanfoneira, que toca na noite em Ilhéus, e conhecerá Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater), que estão atrás do paradeiro de Jacutinga (Juliana Paes). Uma das pistas acaba levando a dupla ao bar onde Lilith se apresenta. Norberto logo fica encantado com o talento da moça e a convida para seguir com eles para a vila. Por lá, Lilith vai conquistar alguns corações. Além de Norberto, também vai despertar o interesse de José Bento (Marcello Melo Jr.) e de Zinha (Samantha Jones).

Personagem inédita do remake e com um passado misterioso, Lilith se destacará também com suas apresentações musicais no bar do Norberto e depois será a estrela das noites no Forrobodó. Essa é a “segunda chance” de Lucy em horário nobre na emissora. Ela viveu a heroína Brisa em Travessia (2022), novela que rendeu muitas críticas e problemas de audiência.