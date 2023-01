Reitor de universidade federal polemiza ao falar de terrorismo em Brasília

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde domingo, 8, quando os atos terroristas foram realizados em Brasília, o reitor da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em Minas Gerais, Janir Alves Soares, fez postagens em seu perfil no Instagram com mensagens de apoio a bolsonaristas e vem propagando fake news. Apesar da depredação realizada por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto, Janir defende que os atos foram praticados por “petistas infiltrados”. O delírio é compartilhado em suas redes sociais. “O povo assumiu o comando do Congresso Nacional de uma maneira pacífica, onde nós tivemos a sensibilização, inclusive das pessoas responsáveis pela guarda do Congresso, pois entenderam que essa é a casa do povo (…). Parabéns a todos que não desistiram”, disse. Em outra publicação, desta segunda-feira, 9, categorizou a eleição como “palhaçada” e que as “pessoas têm motivos para estar lá”, nos atos terroristas de Brasília.

Seguidores se espantaram com as atrocidades ditas pelo reitor. Um deles comentou: “Janir, pelo amor de Deus. Você está delirando, amigo”. Outro: “Sou eleitor de Bolsonaro, mas estou estarrecido com as atitudes… Você, com sua posição deveria ser um exemplo e não alavancar mais esse tipo de atitude”. Janir respondeu, se defendendo de que não atenta contra a democracia: “Em nenhum momento faço apologia à depredação da coisa pública, atos de violência ou desrespeito ao direito de cada pessoa. As pessoas realmente da Direita, que estiveram à frente dos quartéis, em nenhum momento atentaram contra o Estado da ordem. Isso é fato!”.

Janir é formado em Odontologia pela mesma universidade. Em 2019, concorreu à sucessão da reitoria, foi nomeado reitor pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) e empossado pelo então ministro da Educação, Abraham Weintraub. A UFVJM está localizada no município de Unaí (MG), a 126 quilômetros de Brasília.