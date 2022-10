Regina Duarte adesiva carro e divide opiniões; entenda o motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não há cabo eleitoral mais firme do que Regina Duarte para Jair Bolsonaro (PL). Mesmo depois de ser defenestrada no cardo de secretária de Cultura em pouquíssimos meses, perdendo o contrato que tinha com a TV Globo para ocupar a posição na política, a atriz segue dando sinais de que sua relação com o candidato à reeleição não desgastou. Pelo contrário. A cada nova aparição, uma surpresa. Agora viralizou nas redes sociais um vídeo seu, em que aparece adesivando seu carro – importado – com a foto do presidente. Ela aparece sorrindo, com o olhar meio perdido para o alto, fazendo gestos e mexendo no cabelo. Percebe-se que ela teve o cuidado de pintar as unhas com as cores da bandeira do Brasil. Está inspirada…

Alguém avisa Manoel Carlos que a Helena ficou maluca?#ReginaDuarte pic.twitter.com/PBztlTmj5D — Fl4vio_Towers (@flaviotorres001) October 26, 2022