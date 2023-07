Rede sueca H&M anuncia expansão mirando o Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de fechar dezenas de lojas no ano passado, a badalada rede sueca H&M mira em novos mercados ao anunciar nesta segunda-feira, 17, que pretendem investir no Brasil. Com previsão de abertura de pontos de vendas no país e um e-commerce brasileiro em 2025, a varejista quer chegar com ainda mais força ao mercado sul-americano. “Com uma população de mais de 210 milhões de pessoas no Brasil e uma grande valorização da moda, vemos um potencial considerável de expansão nesse mercado”, afirma em comunicado a empresa comandada por Helena Helmersson.

