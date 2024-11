Rebeca Andrade: os hábitos na cozinha de uma campeã olímpica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da viralização de um comentário sobre receitas durante as Olimpíadas, Rebeca Andrade vem descobrindo seu lado mais gastronômico. Nesse caminho, a ginasta também faz parcerias com marcas como a Royal Prestige, empresa premium de panelas. Ela falou com a coluna Gente sobre a relação com a cozinha e o balanço do ano.

Como é a sua relação com a cozinha? Gosta de cozinhar? Adoro ver receitas e também amo comer, difícil escolher apenas uma. Sou taurina, né? Vivo pensando em comida! Mas cozinhar, faço somente para mim. Aos poucos estou me descobrindo na cozinha.

A dieta de uma medalhista olímpica é muito rígida fora da época de competição? Busco sempre comer comida boa e saudável. A quantidade varia de acordo com a época do treino. Não é uma questão de rigidez e sim de escolhas saudáveis. Mas como de tudo!

O que detesta fazer na cozinha? Não gosto de cozinhar para outras pessoas (risos). Mas é porque ainda estou me descobrindo na cozinha. Agora, o meu feijão é bem bom.

Com quem aprendeu a cozinhar? A minha primeira influência na cozinha e com quem aprendi muito foi com minha mãe.

A Royal Prestige, sua nova apoiadora, é uma das patrocinadoras do MasterChef. Participaria da versão amadores? Acompanhei uns episódios aqui, outros ali, acho legal. Mas não participaria não (risos). Muita pressão, tem que estar bem treinado para isso! Para mim, a escolha da marca de panela faz toda a diferença na hora de cozinhar e no resultado final. Quando a qualidade é boa, você tem um controle melhor da temperatura, o calor é bem distribuído, e a panela dura muito mais. Sem falar que elas costumam ser mais seguras.

Em 2024 você foi o grande nome do esporte. Como vê toda essa repercussão? Com muita felicidade, orgulho, mas também com responsabilidade. Vou sempre cuidar com carinho desse lugar que conquistei, porque não é fácil chegar aqui. Devolver para as pessoas todo esse carinho com o qual elas torceram.