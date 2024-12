Rebeca Andrade: entre as 100 mulheres mais influentes do ano, segundo BBC

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ginasta Rebeca Andrade apareceu nesta terça-feira, 3, numa eleição da rede BBC, entre as 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo em 2024. O canal britânico destaca o ano da brasileira, que conquistou quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris, em meados deste ano, e tornou-se a maior medalhista da história do país, com seis conquistas olímpicas no total.

A relação das 100 mulheres mais influentes do ano também inclui artistas e políticas, mas somente sete esportistas aparecem na lista, e Rebeca é a única brasileira. As outras personalidades do esporte são as americanas Allyson Felix (atletismo) e Tracy Otto (tiro com arco paralímpico), a sul-coreana Kim Yeji (tiro esportivo), a chilena Zhiying Tania Zeng (tênis de mesa), a romena Joan Chelimo Melly (atletismo); a indiana Vinesh Phogat (wrestling), e a afegã Zakia Khudadadi (taekwondo paralímpico).

De acordo com a BBC, a lista reconhece o impacto que este ano teve sobre as mulheres, celebrando aquelas que, por meio de sua resiliência, estão lutando por mudanças, seja a nível local ou global, à medida que o mundo muda ao seu redor. Outras duas brasileiras – não esportistas – aparecem na lista: a ativista pelos direitos das prostitutas Lourdes Barreto, e a bióloga Silvana Santos. A rede britânica fez questão de enaltecer o desempenho esportivo da ginasta em 2024, mas também destacou a superação da esportistas depois de sofrer graves lesões na carreira, priorizando a relação próxima com a família e os cuidados com a saúde mental.

Também foi citado uma das medalhas de ouro contra sua principal oponente, a americana Simone Biles, e a cena em que ela reverencia Rebeca no palco, durante a cerimônia de entrega das medalhas no solo. “Rebeca, há tempos, dá show dentro e fora das competições. Traz valores, emociona, conquista. Além da imagem de vencedora nata e da história de luta na construção da sua carreira, possui um carisma e carinho do público muito genuínos. As marcas, desta maneira, conseguem embarcar em uma jornada importante de presença e relacionamento aos valores trazidos por atletas, que se tornam heróis e heroínas em suas modalidades ao longo do tempo”, analisa Danielle Vilhena, diretora de projetos e operações de marcas da agência End to End, com liderança em projetos estratégicos e produção de conteúdo para o COB e o Time Brasil durante Paris-24.

“Não é de hoje que o desempenho de Rebeca tem chamado a atenção, e o que ela fez em Paris apenas ratifica aquilo que já se sabia do potencial dela e dos feitos que ela ainda tem conquistado. Isso, consequentemente, é revertido em outros benefícios que são fundamentais para essas atletas, e a conquista de dezenas de prêmios, patrocinadores e marcas é uma comprovação de onde podem chegar” aborda Sofia Aldin, especialista em marketing e CMO do Grupo Esportes da Sorte. “Não é surpresa ver a Rebeca , uma das maiores ginastas de todos os tempos, na lista. Além da performance esportiva, inspira a todos com o seu jeito família de ser. Ser humano de postura irretocável”, acrescenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.