Rebeca Andrade surge com possível affair após ouro e equipe se manifesta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Após conquistar a medalha de ouro no Pan-Americano de Ginástica Artística, no Rio de Janeiro, Rebeca Andrade movimentou as redes sociais, neste domingo, 21, ao compartilhar uma foto ao lado de uma mulher, com uma declaração amorosa.

“Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo”, escreveu a ginasta. Na imagem, ela aparece sorrindo e de olhos fechados recebendo um beijo no rosto. A equipe de Rebeca, no entanto, negou que a mulher seja sua namorada.

A medalha de ouro marcou o retorno da atleta às competições internacionais. A brasileira havia se afastado das competições após a Olimpíada de Paris, em 2024, para um período de recuperação física e mental.

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