Raul Gazolla defende Glória Perez após like em post sobre Bolsonaro

17 out 2022

Por Valmir Moratelli

Raul Gazolla saiu em defesa de Glória Perez quanto à polêmica de algumas semanas atrás – e que ainda rende nas redes sociais. Tudo porque a autora, na véspera do primeiro turno das eleições, reagiu com um like a um post favorável a Bolsonaro (PL). Perguntando pela coluna o que ele acha desse patrulhamento partidário, o ator – que já teve a autora como sogra – assim respondeu:

“Glória ela se posicionou ali, ela deu um like e foi policiada por causa de like. O que eu digo a eles (quem a criticou) é: ‘Cara, vai cuidar da sua vida, velho. Vai votar no teu presidente, que você acha. E deixa a vida dos outros em paz’. Se a novela não fosse boa pela posição dela, isso aqui (festa da novela) não estava lotado. Sendo de esquerda ou sendo de direita, fui convidado a fazer a novela. Imagina se o mundo for brigar agora, como já brigou, por religião. Imagina os jogos de futebol, se sou Flamengo, você é vascaíno e eu não gosto do Vasco ou você não gosta do Flamengo, a gente vai ser inimigo? Cada um tem o direito de ter sua posição, posso não concordar com a posição de quem é Bolsonaro, posso não concordar com a posição de quem é Lula, mas eu não posso interferir. E lançar uma novela no meio desse pandemônio que está acontecendo hoje é um desafio”.

Raul também comentou sobre a ajuda financeira que famílias receberam no auge da pandemia de Covid-19. “A gente não vive de Bolsa Família, nem de um governo, nem de outro. Eu não vivo, nunca vivi. Quando teve a pandemia, teve a Bolsa Família, eu não trabalhei. Mas eu não pus o meu nome lá para pedir dinheiro. Porque tem pessoas que precisam muito mais do que eu. Por que vou colocar o meu nome para ganhar 600 reais, bicho? Toma vergonha na minha cara! Agora, é de uma coragem, é de um talento, a Glória lançar essa novela, novela boa pra caralh*”, finaliza.