‘Ralezinho’, sem noção e lindo: As definições de Michelle para Bolsonaro

Durante o discurso na reunião partidária do PL na manhã deste domingo, 24, no Rio, para homologar a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição como presidente da República, a primeira-dama Michelle Bolsonaro falou muito em religião e nada de política. Nas entrelinhas, deixou escapar algumas poucas intimidades do casal.

Como uma verdadeira pastora, disse que escolhe um dia da semana para fazer orações sentada na cadeira presidencial. “Toda terça-feira, quando ele o Planalto se fecha, eu vou lá com meus intercessores e oro no gabinete. Faço uma oração na cadeira, oro que ele tenha força. Jair Messias Bolsonaro, não temas, seja forte e corajoso””.

Também disse que o marido é “sem noção”: “Ele dorme angustiado. Ele é meio sem noção com celular tá? Quando acordo de madrugada, de manhã cedo e eu vejo ele assistindo (vídeos pelo celular de) Paulinho Ceará, Paulinho Gogá, da Praça é Nossa, e vejo aquele sorriso, gloria a Deus, estou com raiva dele, mas (sei que ele) amanheceu bem”.

Michele ainda comentou, com frases soltas e incompletas, que o marido não tinha nenhum atrativo político antes de se eleger presidente: “Ele era um deputado, ralezinho, não tinha partido, não tinha dinheiro, mas juntos… E Deus ama justiça e odeia iniquidade. Eu, uma dona de casa que cuidava dos filhos para ele ter paz para ir para Brasília e toda quinta voltar para o Rio… e o Senhor vê graça em nós”.

Por fim, em seu discurso-pregação que durou cerca de dez minutos, ela teve tempo de defendê-lo para as mulheres, eleitorado em que ele não consegue se firmar. “Falam que ele não gosta de mulheres, que ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para proteção das mulheres. Setenta leis de proteção das mulheres. (…) A diferença é que ele faz, nós não queremos nos promover, nós queremos fazer”.

Em certo momento, Michelle também chamou o marido de “lindo” e “justo”. Enquanto ouvia a tudo, Bolsonaro ria, fazia rápidos comentários com as pessoas mais próximas no palanque e, por vezes, fechava a cara. O público era só aplausos.