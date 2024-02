Rainha de bateria, Egili diz que sofreu preconceito por ser ‘preta demais’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estrela de Vigário Geral na Sapucaí nesta sexta-feira, 9, a rainha de bateria Egili Oliveira é também protagonista do seu próprio documentário, exibido na última edição do Festival do Rio. Dirigido pela alemã Caroline Reucker, o filme “Egili – rainha retinta no carnaval” conta a história da baiana que cresceu em Niterói, foi forjada no samba, mas sofreu preconceito durante sua trajetória por ser “preta demais”.

Foi esse o argumento, ouvido por ela no mundo do samba, que impediu que Egili chegasse antes ao posto mais vistoso das escolas por onde passou. Agora, aos 43, comemora a vitória no seu quinto ano como rainha na Vigário Geral.

“Já estou no carnaval há mais de 20 anos. Tenho uma história intensa, linda e muito difícil também. E é muito importante estar aqui, porque uma história que também é de outras meninas pretas retintas como eu, que também têm essa dificuldade. Nós vivemos num país onde o colorismo é muito forte. Estou aqui pra quebrar paradigmas, meter o pé na porta, mesmo, e criar oportunidades pra mim e para as demais que se espelham em mim”, conta.