Rainha de bateria da São Clemente desfila com ombro quebrado

Um ombro quebrado não foi capaz de impedir a folia. Rafaela Gomes, rainha de bateria da São Clemente, desfilou neste sábado, 10, com o braço imobilizado. A escola se apresenta no segundo dia da série Ouro do Rio de Janeiro. A rainha, de tipoia, sofreu o incidente um dia antes de entrar na Marquês de Sapucaí. Rafaela é neta do fundador da agremiação, e foi acompanhada por uma equipe médica na avenida. “Foi um desfile diferente, desfile de superação, mas foi incrível. A minha família São Clemente me apoiou muito para estar aqui hoje”, disse.