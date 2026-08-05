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Cultura

Rainer Cadete, o queridinho número 1 de Walcyr Carrasco na Globo

Ator lidera lista de intérpretes que mais estrelaram novelas do autor

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 07h00
Dois homens sorrindo para a câmera. À esquerda, um homem de pele clara, cabelos grisalhos espetados, barba e bigode grisalhos, óculos pretos e um cordão verde no pescoço. À direita, um homem de pele morena, cabelo escuro cacheado, barba rala e blazer azul
Walcyr Carrasco e Rainer Cadete (Instagram/Reprodução)
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Rainer Cadete, o queridinho número 1 de Walcyr Carrasco na Globo Priorizar nos meus resultados Google

Todo autor costuma ter seus queridinhos no elenco, e com Walcyr Carrasco não é diferente. Tatá Werneck, Flávia Alessandra e Agatha Moreira estão entre os nomes associados ao novelista. No entanto, quando o assunto é frequência, ninguém ameaça o posto de Rainer Cadete. O ator parece ter cadeira cativa nas produções do escritor. Com Quem Ama Cuida, ele amplia ainda mais a liderança como o intérprete que mais estrelou novelas de Walcyr.

Atualmente no ar na novela das 9 como o médico César, Rainer soma

oito folhetins escritos pelo autor. A parceria começou em Caras & Bocas (2009), sua primeira novela na Globo, e passou por sucessos como Verdades Secretas (2015), Êta Mundo Bom! (2016), A Dona do Pedaço (2019) e Verdades Secretas II (2022), Terra e Paixão (2023) e Êta Mundo Melhor! (2025), atravessando diferentes momentos da carreira de Walcyr.

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A recorrência é tanta que já chama atenção entre o público. A cada novo projeto de Walcyr Carrasco, cresce a expectativa sobre qual será o papel reservado ao ator, pois sua escalação já é dada como certa. A presença em Quem Ama Cuida apenas reforça uma dobradinha que, ao que tudo indica, ainda está longe de chegar ao fim.

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TAGS:
Gente
Globo
Quem Ama Cuida
Walcyr Carrasco
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