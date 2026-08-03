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Rafael Cardoso expõe detalhes sobre internação em clínica de reabilitação

Ator também explicou decisão de buscar ajuda

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 3 ago 2026, 11h05
Homem branco de cabelo castanho curto, com barba por fazer, vestindo camisa laranja, olhando para a esquerda com um leve sorriso. Tatuagem no pescoço visível. Fundo desfocado em tons claros.
Rafael Cardoso (Record/Reprodução)
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Rafael Cardoso expõe detalhes sobre internação em clínica de reabilitação Priorizar nos meus resultados Google

Rafael Cardoso quebrou o silêncio sobre os 45 dias que passou internado em uma clínica de reabilitação para tratar a dependência de álcool e drogas. O ator afirmou que, diferentemente de outras tentativas, agora sente que iniciou um processo real de recuperação. “Primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes só fiquei sóbrio. Hoje eu estou em recuperação”, declarou.

O artista também contou que decidiu buscar ajuda após uma recaída e admitiu ter vivido um dos momentos mais difíceis de sua vida. “Pensei que ia morrer sozinho, perder o respeito dos meus filhos e de todo mundo. Já tinha perdido o respeito por mim”, desabafou em entrevista ao Domingo Espetacular, na Record.

Leia também: Em clínica de reabilitação, Rafael Cardoso publica carta de desabafo

Segundo Rafael, o tratamento o levou a enxergar a importância da honestidade consigo mesmo e a reconhecer a dimensão de sua dependência. “Foram dias difíceis, não tive crise de abstinência física, mas o mental me abateu bastante”, lembrou.

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Ao revisitar o período de internação, Rafael disse sentir orgulho da decisão de pedir ajuda e afirmou que pretende reconstruir a relação com a família. O ator também revelou ter pedido desculpas à ex-mulher, Mari Bridi, e à ex-sogra, Sonia Bridi, reconhecendo que ambas tentaram convencê-lo a buscar tratamento anos antes.

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“Agradeço muito, do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e eu não consegui enxergar. Elas me sugeriram algumas vezes que eu me internasse. E eu tenho muito carinho, muito amor por elas”, completou. Cardoso e Mari Bridi enfrentaram uma batalha judicial após o fim do casamento de 15 anos. A separação incluiu medidas protetivas e disputas pelos filhos, Aurora e Valentim.

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