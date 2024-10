Rafael Cardoso é exposto por ex: violência e proibido de ver filhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mariana Bridi, ex de Rafael Cardoso, explicou nesta segunda-feira, 21, o motivo do ator ser proibido de ver seus filhos. Segundo a influenciadora, durante o relacionamento, ela sofria violência emocional e psicológica e, por isso, a justiça não permitia a visita do pai. “Infelizmente, é muito comum que mulheres vivam situações de violência emocional e psicológica que, com o tempo acabam sendo normalizadas. A falta de parâmetros claros e o peso das expectativas sociais nos fazem acreditar que devem os manter uma imagem estável, mesmo à custa de nosso próprio bem-estar. A decisão de me separar e buscar medidas protetivas não foi fácil, mas foi necessária para garantir a segurança e o bem-estar dos meus filhos e minha. Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los”, disse ela desabafo no seu perfil no Instagram.

Mariana ainda contou que dois processos em andamento estão em segredo de justiça; um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Já a guarda integral dos dois filhos foi feita por uma decisão judicial e que há uma medida protetiva em vigor para garantir sua saúde mental e física. “Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente. No momento, ele tem o direito de se comunicar com as crianças diariamente, embora nem sempre o faça –um direito que a justiça assegura. Sei que muitas mulheres passam por esse tipo de julgamento, dentro e fora da internet”, completou.

Em resposta, a defesa de Rafael Cardoso disse que o pronunciamento de Mariana está sendo informado para o juiz e que providências vão ser tomadas, já que o processo está em sigilo judicial e nenhuma informação poderia ser revelada de ambas as partes.