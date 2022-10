Racha entre os evangélicos: Ex-bispo da Universal divulga apoio a Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Romualdo Panceiro, deu seu apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições e aproveitou para alfinetar líderes evangélicos que se opõem ao petista. “O ex-presidente Luiz Inácio Lula da é uma pessoa bacana, do bem, uma pessoa de Deus, e não se deve levar tão a sério o líder evangélico que hoje fale o contrário… Todo mundo do PT estava lá (na inauguração do Templo de Salomão, sede mundial da igreja, lançado em 2014, no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff). O que acontece é o seguinte: quero um pedaço de pão, quem pode me dar um pedaço maior? Bolsonaro? Então vou ficar com ele”, disse, em entrevista à Folha de S. Paulo. O líder evangélico disse ainda que, em caso de vitória do petista, os apoiadores de Bolsonaro (PL) retornam a Lula. “Esse pessoal que vem com essa ideia de gênero, que é mentira, vai todo mundo apoiar Lula”.