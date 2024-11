Rabanada: lugares que fazem o doce natalino brilhar o ano todo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De origem portuguesa, diz a lenda que a rabanada surgiu de uma necessidade de reaproveitar o pão amanhecido. A receita, além do caráter prático, se relaciona com a tradição religiosa, já que o pão é considerado sagrado para os católicos por representar o corpo de Jesus Cristo. No Brasil, o doce é bastante comum na época do Natal, mas também já foi abraçado por alguns restaurantes como sobremesa. Desde a mais tradicional, com açúcar e canela; até as mais elaboradas, com recheios diversos. A coluna GENTE preparou uma lista com vários lugares no Rio de Janeiro em que é possível degustar o doce natalino durante todo o ano; e também estabelecimentos em que a rabanada entra no cardápio especial da temporada de fim de ano.

Especializada em pães artesanais, cafés especiais e na autêntica pizza napoletana, a Artesanos Bakery (@artesanos.bakery), comandada pelo casal de boulangeries Mariana Massena e Ricardo Rocha, no Recreio dos Bandeirantes, apresenta a rabanada durante o ano inteiro. É a Rabanada de Brioche (14 reais, unidade) – feita no brioche de longa fermentação e grelhada na manteiga.

A cafeteria DarkCoffee (@darkcoffeebr), com unidades no Centro e na Tijuca, também apresenta a iguaria natalina o ano inteiro. É a clássica rabanada (25 reais, 2 fatias), que acompanhada de um café especial é muito bem-vinda em qualquer época.

O restaurante Eme Arte e Gastrô (@eme_arteegastro), localizado no Centro do Rio, é um verdadeiro tesouro da gastronomia carioca, que merece a visita. O menu assinado pelo chef Bottino Natale apresenta duas versões de rabanadas que podem ser degustadas durante todo o ano: na opção doce de leite ou Nutella (34 reias, a unidade).

Um pedacinho da Itália na Gávea: a Fare Trattoria e Pizzaria (@faretrattoria) apresenta na ala de sobremesas do menu uma rabanada especial, feita com brioche de fermentação natural com calda toffee e creme pâtisserie de laranja. A iguaria é fixa no menu e custa 29,90 reais.

A Grâu Artesanal (@grauartesanal), com unidades no Leblon e na Barra da Tijuca, apresenta a famosa Rabanada da Grâu (10 reais, a unidade): pão brioche de fermentação natural, embebido de calda de laranja cítrica e frita na manteiga noisette.

O restaurante Sardinha Taberna Portuguesa (@sardinhataberna) é conhecido por oferecer uma verdadeira “viagem” às terras lusitanas em pleno Rio. Com três casas – Leblon, BarraShopping e Botafogo Praia Shopping –, a marca apresenta a autêntica culinária portuguesa, incluindo a clássica rabanada servida o ano inteiro. Preparada com gelado e amêndoas, finalizada com caramelo feito na casa (32,90 reais), a tradicional receita natalina, com açúcar e canela, proporciona um toque especial aos amantes dos doces portugueses.

Inspirado nas cafeterias europeias, o Cardin (@cafecardin), com lojas em Copacabana e no Leblon, apresenta cardápio variado desde o café da manhã, passando pelo brunch, almoço até o jantar. E para a temporada natalina, a marca apresenta a rabanada do Cardin, assada no forno, leva açúcar e canela (13 reais).

A chef Millena Sá, da Éclair Cafeteria e Bistrô (@cafeteriaeclair), do BarraShopping, preparou para a época a famosa rabanada tradicional com açúcar e canela (15 reais). O cliente ainda pode adicionar doce de leite por mais 12 reais.

