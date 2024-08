Quentin Tarantino culpa Alec Baldwin por morte em set de filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quentin Tarantino falou recentemente sobre a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust em 2021. A profissional ucraniana foi atingida por um tiro de uma arma disparada pelo ator Alec Baldwin que, no lugar de munições falsas, continha uma bala real. Em entrevista a um podcast, o diretor de Pulp Fiction apontou que a culpa pela tragédia recai em 90% na armeira Hannah Gutierrez-Reed, que foi condenada por homicídio culposo no início do ano, e 10% no ator. “É uma situação, acho que estou sendo justo o suficiente para dizer, que o armeiro — o cara que manuseia a arma — é 90% responsável por tudo o que acontece quando se trata daquela arma, mas… o ator é 10% responsável. É uma arma. Você é um parceiro na responsabilidade, até certo ponto”, disse Tarantino.

Para o diretor, os atores também são incumbidos de averiguar se os instrumentos usados em cena estão em totais condições, ao contrário do que diz o sindicato dos atores de Hollywood. Alec Baldwin teve a acusação de homicídio culposo no caso da morte Halyna rejeitada em julho. Já Hannah foi considerada culpada, sendo condenada a 18 meses de prisão em abril.