Quem ‘socorre’ Fátima Bernardes em seu novo trabalho fora da TV Globo

Fátima Bernardes anunciou no último mês o lançamento de um canal no Youtube. Em um painel no Rio2C, evento de inovação no Rio de Janeiro que está sendo acompanhado pela coluna GENTE, a jornalista revelou a quem recorre quando não sabe os termos da plataforma que ainda começa a tatear na carreira. “Tem um monte de nomes que mando para a minha filha Beatriz, que trabalha com isso. ‘Beatriz o que é isso?’. E ela passa esse áudio nos grupos. A minha filha está na França e ela acha que tenho que começar os vídeos com esses áudios. Um dos exemplos é o ‘react’. Achei que teria que fazer umas ‘caras’, mas descobri que era ‘comentar’”, contou Fátima, aos risos.

Manuela Villela, líder do time de top criadores e figuras públicas do YouTube Brasil, revelou o novo foco da plataforma no país, na mesma ocasião. “A TV conectada é a tela que mais cresce no YouTube hoje em dia. Só no Brasil são quase 80 milhões de pessoas que assistem ao YouTube pela TV. É a combinação perfeita para casos de sucesso como a Gio Ewbank, que fez essa transmissão de forma bem feita. E é uma nova forma de consumir conteúdos. Isso provoca dentro da companhia uma necessidade de focar esforços e investimentos para que a experiência do YouTube na TV seja cada vez melhor. Tanto para o usuário, que está ali sentado assistindo, quanto para o anunciante e também para o criador de conteúdo”.